رئيس الحكومة يُعلن احداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة

أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول عرض نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدرات وتعامل الأولياء مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، بإحداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة هذا الهيكل الذي ستوكل له مهمة رسم السياسات العامة للطفولة والنظر في المسائل الكبرى التي تهم هذه الشريحة العمرية.

واعتبر رئيس الحكومة أن قضايا الطفولة من أوْكدِ أولويات الحكومة وأنّ الشأن الأسري يدخل صُلب سياستها الاجتماعية، ايمانا بأنّ بناء المستقبل وتحقيق التنمية يَمُرُّ وجوبا بتمكين الأسرة والطفل، وبأنّ مستقبل تونس يمرّ عبر بناء طفولة متوازنة، على حد قوله.

وأعطى رئيس الحكومة هشام مشيشي بهذه المناسبة اشارة انطلاق البرنامج الوطني للوالدية الإيجابية، معتبرا أنه يُعدّ منعرجا هامّا في المنظومة الأسرية التي تمثل أحد الركائز الأساسية للسياسية الاجتماعية للحكومة، وهو استجابة لمخرجات الدراسة المنجزة حول « معارف وتطلعات وممارسات الأولياء حول تربية ورعاية أبنائهم في مرحلة الطفولة المبكرة ».

وقد حضر الندوة عدد من الوزراء وشاركت فيها مديرة مكتب اليونيسيف بتونس وعدد من السفراء.

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