رئيس الحكومة يُقرر عدم الترفيع في أسعار الكتب المدرسية

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة على أشغال مجلس وزاري مضيـّق خصّص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2020-2021 وذلك بحضور وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

ونظر المجلس في الاستعدادات للعودة المدرسية ومدى توفر مستلزماتها من كتب وكراس مدرسي ومدى تقدم عملية التصنيع والطباعة والتوزيع بالسوق.

وشدد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة توفير كل ضمانات إنجاح العودة المدرسية وذلك بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن حسن الاستعدادات لهذا الحدث التربوي الوطني الهام، موصيا بتوفير الكميات المطلوبة من مستلزمات العودة في آجالها المحددة مع ضرورة تعهد المؤسسات التربوية بالصيانة.

وأقر المجلس ما يلي :

◀ عدم الترفيع في أسعار الكتب المدرسية هذه السنة

◀ توفير الكراس المدرسي المدعـّم بالكميات المطلوبة وفي الآجال المضبوطة وبأسعار تتلائم والمقدرة الشرائية للأولياء

كما أكد المجلس على ضرورة ضمان متطلبات انطلاق العودة المدرسية في أفضل الظروف مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت على روزنامة السنة الدراسية وبرامجها نتيجة الوضع الصحي و الوبائي الذي مرت به البلاد.

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