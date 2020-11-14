رئيس الحكومة يُقرر مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية خلال الثلاث أسابيع القادمة

قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، مواصلة العمل بالإجراءات الصحيّة الوقائيّة التي تمّ اتّخاذها بتاريخ 29 أكتوبر 2020 خلال فترة الثلاث أسابيع القادمة ما عدى مؤسّسات التكوين والتعليم بمختلف أصنافها التي تستأنف نشاطها العادي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بها.
وجاء هذا القرار خلال جلسة عمل التأمت بمقرّ وزارة الصحّة، بحضور ممثلي الهيئة العلميّة وممثلي الوزارات المعنيّة، خصّصت لتقييم نجاعة الإجراءات المتّخذة.
كلمات البحث :إجراءات;رئيس الحكومة;عمل
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.