رئيس الدولة: التدابير الاستثنائية ستتواصل وتم وضع أحكام انتقالية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة مباشرة من سيدي بوزيد مساء اليوم الاثنين، أن التدابير الاستثنائية ستتواصل، مشيرا إلى أنه تم وضع أحكام انتقالية تستجيب لمطالب الشعب وسيتم تكليف رئيس حكومة.

وشدد الرئيس على أنه »سيتم وضع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه، موضحا بأن الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور ستبقى سارية المفعول.

كما وجه الرئيس رسالة للعالم كله مفادها بأن السيادة للشعب، مبرزا بأنه إن لم يستطع الشعب ممارسة السيادة عن طريق الاستفاء والانتخاب فيعني ذلك أنه تم السطو على حقه.

كما أكد الرئيس للعالم كله وكل الدول أنه لم يمس بحق أي كان ولم يرفع أي قضية على الإطلاق لأن القضية هي قضية شعب وليست قضية شخص.

واعتبر الرئيس بأن المجلس النيابي الذي يُريدون عودته تحول إلى حلبة صراع وثلب وشتم وعنف وإلى سوق تباع فيها الأصوات، متسائلا: » كيف يمكن أن يكونوا ممثلين للشعب والأصوات تباع وتشترى ؟ » .

وقال الرئيس إن من يتحدثون اليوم عن مقاومة الفساد قاموا بسرقة التزكيات، مشيرا إلى أن بعض الفصول في البرلمان كانت تباع في سوق النخاسة للتصويت عليها بنعم أو بـ لا حتى أن أحد الفصول بِيعَ بـ 150 ألف دينار.

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