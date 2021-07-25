رئيس الدولة: الشعب التونسي اليوم يُواصل ثورته في ظل الشرعية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية مساء اليوم الأحد، أن الشعب التونسي اليوم يُواصل ثورته في ظل الشرعية وسيعمل كرئيس للدولة على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ولا فضل لأحد على أحد لا بثروته ولا بمكانته والكل سواء.

وقال الرئيس إنه لا يُمكن أن يقف صامتا ملاحظا لما يجري بل يجب أن يتحمل المسؤولية وقد تحملتها، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس على أنه يعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول القانون إلى أداة لتمكين النصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطوة على إرادة الشعب.

كما أعلن الرئيس أن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعا بحسب تطور الأوضاع .

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