رئيس الدولة: المحافظة على الاستقلال ليست أقل شأنا من الحصول عليه

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال مساء الأحد، أن الاستقلال الحقيقي ليس فقط معاهدة تُبرم أو بروتوكولا يُوقع أو راية ترفع أو نشيدا رسميا يُعزف أو ذكرى يُحتفى بها عاما إثر عام بل الاستقلال هو أن تكون سيدا في وطنك مالكا لإرادتك حرا في اختيارك آخذا بزمام أمرك ومصيرك، مشددا على أن المحافظة على الاستقلال ليست أقل شأنا من الحصول عليه.

وقال الرئيس إن الاستقلال لا يعني للكثيرين أي شيء، مبرزا بأن هناك من يتباهى بصورة التقطها مع أجنبي يلوذ به، مضيفا بقوله: « هم لا يلتفتون إليهم ولا يقفون عند عدسات التصوير إلا بعد أن يفرغوا من اللهو مع قططهم وكلابهم » .

وأكد سعيد بأنه تحمل الأمانة مخلصا وحاول بكل جهده التقريب بين وجهات النظر وأن تُغلب المصلحة الوطنية وسيادة الدولة وحرية الشعب على أي اعتبار آخر، مشيرا إلى أنه لم يجد سوى المراوغات والأكاذيب والمناورات .

وأضاف سعيد: « بعد أن كان الذي يوصف بالمتحيل واللص والمطلوب إلى العدالة صار اليوم حليفا وتحول إلى صديق حميم » .

واعتبر الرئيس أن الاستشارة الوطنية هي أول حلقة في الحوار الوطني وهي ناجحة بالرغم من كل محاولات الإحباط.

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