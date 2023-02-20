رئيس الدولة: حل القضايا المالية لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين 20 فيفري 2023 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية وسير عدد من المرافق العمومية.

وأكد رئيس الجمهورية على أن حل القضايا المالية لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء الذين يعانون من الظلم الذي سلّط عليهم على مدى عقود، وكل الاختيارات في المجال المالي يجب أن تقوم على قاعدة العدل الاجتماعي.

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