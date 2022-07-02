رئيس الدولة: ظاهرة الاحتكار مقصودة ومعلوم من يقف وراءها

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت 2 جويلية 2022 بقصر قرطاج، فضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على ضرورة التصدي للمحتكرين الذين لا يتوانون عن التنكيل بالشعب في قوته اليومي.

وبيّن رئيس الجمهورية أن ظاهرة الاحتكار مقصودة ومعلوم من يقف وراءها، وشدّد على أنه لا بدّ من تطبيق القانون خاصة بعد صدور المرسوم المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

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