رئيس الدولة: عديد القرائن تُثبت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر

اخر تحديث : 17/10/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد يلتقي ، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على أن الحرية تمارس في ظل القانون، وعلى أنه لا مجال للتطاول على مؤسسات الدولة ولا على رموزها.
كما أكد رئيس الجمهورية على مزيد تعميق البحث في حادثة غرق المركب عرض سواحل جرجيس وفي غيرها من الحوادث خاصة وأن عديد القرائن تظافرت وتُثبت تورط جهات بعينها في الاتجار بالبشر.
وشدد رئيس الجمهورية على تتبع كل متورط في هذه المآسي بالتنسيق مع النيابة العمومية حتى لا يفلت أحد من الجزاء.


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