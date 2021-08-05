رئيس الدولة: فقد الكوفيد في تونس توازنه وانتشاره

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة توجه بها للشعب التونسي مساء اليوم الخميس، أن الكوفيد في تونس فقد توازنه وانتشاره.

وأشار الرئيس إلى أن البعض كان يُتاجر بالوضع الذي تمر به تونس ليُحوّل الجائحة في بعض الأحيان إلى جائحة سياسية، مضيفا بقوله: « نحن لا نتاجر لا برغيف التونسيين ولا بمائهم ولا بصحتهم » .

وكشف الرئيس بأن تونس تحصلت بفضل الإطار الطبي وشبه الطبي والمجهودات الكبيرة التي تم بذلها في الأيام الأخيرة على أكثر من 6 ملايين جرعة تلقيح في ظرف 15 يوما أو أقل، وسيتم في الأيام القادمة توفير 2 ملايين تلقيح ثم توفير 4 ملايين جرعة تلقيح، على حد تعبيره.

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