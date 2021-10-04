رئيس الدولة: لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا تحقيق إرادة شعبنا فقط

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه بالمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن اليوم الاثنين، أن هناك وحوش كواسر وطيور جوارح قادمة من كل مكان، وهناك من يريد أن يتسلل كالحشرة، مشيرا إلى أن المغالطات والأكاذيب والافتراءات ظهرت للعالم كله .

وشدد الرئيس على أنه لن يترك المتربصين بالشعب التونسي وبالوطن وسيتعقبهم وسوف يسترجع كل مليم ذهب في غير ما رُصد له.

وأضاف الرئيس: « نحن لسنا تحت وصاية أي كان ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا فقط.. سنواصل بنفس التصور ولن نتراجع أبدا ولن نتعامل مع من باعوا أوطانهم.. المسؤولية ليست كرسيا أو أريكة بل شعور بأنك تعمل من أجل المجموعة » .

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