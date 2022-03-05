رئيس الدولة: لسنا في حالة تيه وعلى العهد باقون

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم السبت، أنه على العهد باقٍ وفي الطريق الصحيحة التي رسمها الشعب التونسي لفتح آفاق جديدة معا في التاريخ ليس فيها علامة قف أو ممنوع من المرور إلا إذا كان هناك نص قانوني.

وقال الرئيس: « نحن لسنا في حالة تيه وليس لدينا وجهان اثنان ونعمل من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي في كنف الحرية والديمقراطية.. لدينا عزيمة أقوى ثابتة ولن نضعف ولن نستكين » .

وتعهد الرئيس بألاّ يحيد عن القانون ولن يحيد عن الحقوق والحريات، مضيفا بقوله: « ما أبعد مواقفنا الصادقة عن افتراءاتهم وأكاذيبهم .. نحن أرقى من الأكاذيب والافتراءات التي يُروّج لها » .

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