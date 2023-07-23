رئيس الدولة من روما: خافرات سواحلنا لن تحرس إلا سواحلنا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم الأحد 23 جويلية 2023 بروما، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، أن تونس لن تقبل بالصنف الجديد من الاسترقاق وعلى الجميع مقاومته، مشددا على أن بلادنا لن تقبل أيضا أبدا بأن تكون ممرا ولا مستقرا لمن هو خارج القانون وأن خافرات سواحلنا لن تحرس إلا سواحلنا.

وأضاف الرئيس: « بذورنا وزهورنا وخيرة شبابنا تتوجه إلى بلدان الشمال ولا تجد حظها في كثير من الأحيان مع نظرائهم في كثير من البلدان.. فلنبذر الحقول في دولنا المليئة بالخيرات ولنسكت أصوات البنادق والمدافع معا » .

وأفاد الرئيس بأنه لم يعد من الممكن اليوم معالجة ظاهرة الهجرة لا بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، مبرزا بأن الواجب بقتضي منا اليوم ومن الأمم المتحدة انشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لإرساء نظام إنساني جديد.

وقال سعيد إن شبكات للاتجار بالبشر برزت منذ سنوات وأعضاء البشر صارت جرائمها تحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجارة السلاح والمخدرات، مستنكرا دوي الرصاص والانفجارات الذي لم يسكت أبدا في عديد الدول الأفريقية منذ حصولها على الاستقلال إلى اليوم، مضيفا بقوله: « ثمن قذيفة واحدة أو ثمن صاروخ واحد يكفي غائلة الجوع والفقر لعشرات الأفراد في قارتنا السمراء » .

وقال رئيس الدولة: » لم يعد من الممكن اليوم معالجة ظاهرة الهجرة لا بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية.. لسنا أبناء إنسانية مفقودة .. لنصنع التاريخ معا لنكن جميعا في موعد مع التاريخ » .

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