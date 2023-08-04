رئيس الدولة: نستنكر أن يتحول اللصوص إلى أبطال داخل التلفزة الوطنية

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الجمعة بقصر قرطاج، الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية، عواطف الدالي، أنه يجب أن تكون المؤسسة الوطنية في خدمة التونسيات والتونسيين، لا في خدمة اللوبيات التي تتخفّى وراء الستار .

واعتبر سعيد أنّ اللصوص تحولوا إلى أبطال داخل التلفزة الوطنية ويتحدثون كأنهم صنعوا تاريخ تونس، داعيا مؤسسة التلفزة التونسية إلى الإنخراط في مسار التاريخ.

وقال الرئيس إن المؤسسة الوطنية يجب أن تكون مؤسسة وطنية في خدمة الوطن والشعب، قائلا: « لا نتنكّر لتاريخنا ولكن ما يتم بثه من قبل مؤسسة وطنية لا يُمكن أن يستمر » .

وشدد الرئيس على أن عديد البرامج التي تُبث فضلا عن نشرات الأخبار وترتيب الأنباء داخل النشرات ليست بالبريئة إطلاق، متسائلا عن عدم بث برامج تتعلق بمطالب التونسيين .

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