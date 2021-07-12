رئيس الدولة: هناك من يتلاعب باللقاحات أو يحسبها بحسابات السياسة

اخر تحديث : 12/07/2021

سعيد

أكد رئيس الدولة قيس سعيد في كلمة له خلال تلقيه الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لفيروس كورونا اليوم الاثنين، أن هناك من يتلاعب باللقاحات أو يحسب هذه اللقاحات بحسابات السياسة.
وقال الرئيس إن اللقاحات ضد جائحة كوفيد بمختلف السلالات ستتوفر ، مؤكدا حاجة تونس إلى لقاح سياسي وسيتوفر حينما توضع النصوص التي يُريدها الشعب التونسي لا حين توضع النصوص على المقاس .
وقال الرئيس: « وليكف الكثيرون عن المتاجرة بالفيروس لأنهم يحاولون الاستفادة السياسية منه وليس إفادة الشعب التونسي » .
ودعا سعيد الجميع إلى أن يكونوا في مستوى المرحلة لتحمل المسؤولية، مضيفا بقوله : « لن يهدأ لنا بال إلا بعد أن ننتصر ونضع تصورا جديدا لتطعيم التونسيين في كامل أنحاء الجمهورية » .


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