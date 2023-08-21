رئيس الدولة ووزير الصحة يُؤكدان ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية الحياتية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 21 أوت 2023 بقصر قرطاج، علي المرابط، وزير الصحة.
وتناول اللقاء المشاريع التي ستتولى إنجازها قريبا وزارة الصحة وخاصة مركز معالجة الأورام بقابس.
كما تم التطرق إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس وإلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، فالدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان.
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