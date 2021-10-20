رئيس الدولة يأذن بالإحاطة بهاجر بوهلالي ونائبة مجمدة أخرى

أذن رئيس الدولة قيس سعيد ليلة البارحة، بالإحاطة بالنائبة المجمدة بالبرلمان هاجر بوهلال ونائبة مجمدة أخرى في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد، وذلك انطلاقا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة والمواقف الإنسانية من جهة أخرى، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكد رئيس الجمهورية على الجوانب الإنسانية قبل كل اعتبار كما أكد في السياق نفسه أنه يعمل على الاحاطة بكل المواطنين والمواطنات على أساس العدل والمساواة إلى غاية صياغة تصور جديد للضمان الإجتماعي فلا يبقى أحد دون إحاطة اجتماعية مهما كان مركزه و مهما كانت أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.

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