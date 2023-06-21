رئيس الدولة يتحول إلى فرنسا للمشاركة في «قمة باريس»

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الأربعاء 21 جوان 2023، أرض الوطن في اتجاه باريس تلبية لدعوة من إيمانيوال ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية للمشاركة في « قمة باريس من أجل عقد مالي جديد ».

و لدى حلوله بالمطار الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

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