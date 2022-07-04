رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 4 جويلية 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس الآتي ذكرهم:

- KURIAN Mathew VAYALUNKAL، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة،

- Serge DAGNON سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط،

- NYIRAMATAMA Zaina سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط،

- Greg David Lewis سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة،

- Nestor BANKUMUKUNZI سفير البورندي مع الإقامة بالرباط،

- James Mc INTYRE سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط،

- Nontawat CHANDRTRI سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط،

- اللواء اس ام شميم الزمان سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس،

- صادق سيلا سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة،

- Eugeniu REVENCO سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد،

- Marimuththu K. Pathmanaathan سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة،

- خيرت لاما شريف سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة.

ودار هذا الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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