رئيس الدولة يتسلّم أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 4 جويلية 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس الآتي ذكرهم:
- KURIAN Mathew VAYALUNKAL، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة،
- Serge DAGNON سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط،
- NYIRAMATAMA Zaina سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط،
- Greg David Lewis سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة،
- Nestor BANKUMUKUNZI سفير البورندي مع الإقامة بالرباط،
- James Mc INTYRE سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط،
- Nontawat CHANDRTRI سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط،
- اللواء اس ام شميم الزمان سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس،
- صادق سيلا سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة،
- Eugeniu REVENCO سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد،
- Marimuththu K. Pathmanaathan سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة،
- خيرت لاما شريف سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة.
ودار هذا الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كلمات البحث :أجانب;تونس;رئيس الدولة;سفراء
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.