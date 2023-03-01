رئيس الدولة يتسلّم الدرع التذكاري لمجلس وزراء الداخلية العرب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتسلّم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومحمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدرع التذكاري للمجلس.

وقد دار هذا الموكب بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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