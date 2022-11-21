رئيس الدولة يتسلّم هدية رمزية من شابة أصيلة جربة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 بجزيرة جربة، الشابة التونسية يسرى شوشان، أصيلة منطقة قلالة، التي بادرت بتسليم رئيس الدولة هدية رمزية بمناسبة زيارته إلى المنطقة في إطار قمة الفرنكوفونية.

وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر للشابة يسرى شوشان على هذه المبادرة، وأثنى على الدور الكبير لكافة أهالي جربة في إنجاح هذا الحدث وإقبالهم منقطع النظير على مختلف الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي انتظمت بالمناسبة لا سيما في اطار القرية التونسية للفرنكوفونية.

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