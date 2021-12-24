رئيس الدولة يتطلع للتعاون مع مؤسسة ثقافية كويتية لإنشاء مركز عالمي لفنون الخط بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، عبد العزيز سعود البابطين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة « عبد العزيز سعود البابطين الثقافية » الكويتية.

ونوّه رئيس الجمهورية بالدور التاريخي لمؤسسة « عبد العزيز سعود البابطين الثقافية » خصوصا، ودولة الكويت الشقيقة عموما، في نشر الثقافة والعلم والفكر العربي.

كما أطلع رئيس الدولة رئيس مجلس أمناء المؤسسة على مكونات مشروع المركز العالمي لفنون الخط بتونس وخصائصه الثقافية والمعمارية، وأعرب عن التطلّع إلى التعاون مع هذه المؤسسة لتنفيذ هذا المشروع.

من جانبه، أثنى عبد العزيز سعود البابطين على دور رئيس الجمهورية في الدفاع عن الثقافة العربية، وأكّد حرص مؤسسته على مواصلة تنفيذ برامج تعاون مع تونس في قطاعات الثقافة والتربية والتعليم.

وفي هذا الإطار، سلّم عبد العزيز سعود البابطين رئيس الجمهورية الدرع التكريمي للمؤسسة اعترافا بالجهود التي يبذلها لدعم قطاع الثقافة.

كما كانت هذه المحادثة مناسبة تلقّى خلالها رئيس الدولة دعوة رسمية لحضور المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام الذي ستنظمه مؤسسة « عبد العزيز سعود البابطين الثقافية » سنة 2022 بمالطا.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة « عبد العزيز سعود البابطين الثقافية » تنظّم، اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، حفل توزيع جوائز كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي تحت سامي رئيس الجمهورية.

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