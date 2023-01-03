رئيس الدولة يدعو إلى التصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 2 جانفي 2023 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وتعطل سير عدد من المرافق العمومية، وهو ما كان له الأثر الكبير على المواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار واختفاء بعض المواد من الأسواق.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة استمرارية المرافق العمومية وعلى التصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي بكل الوسائل حيث لا وجود لأحد فوق القانون، وأشار إلى أن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضا على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وعلى حق المواطنين في الأمن والعيش الكريم.

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