رئيس الدولة يدعو إلى تطبيق القانون على مفتعلي أزمة الحبوب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023 بقصر قرطاج، على اجتماع حضره أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، إلى جانب كل من كمال الفقي، وزير الداخلية، وكلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، و مراد سعيدان، مدير عام الأمن الوطني، وحسين الغربي، المدير العام آمر الحرس الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى حملة المراقبة التي تمت خلال هذا اليوم في عدد من المطاحن وأسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه الأزمة المفتعلة للحبوب.

ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة اليقظة واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة.

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