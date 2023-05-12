رئيس الدولة يدعو إلى تطهير الإدارة العمومية من كل من اندسّ داخلها

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع عقده مع رئيسة الحكومة ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل اليوم الجمعة، إلى ضرورة تطهير الإدارة العمومية من كل من اندس داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها، مبرزا بأن الوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وهناك من يعمل داخلها لفائدة جهة معينة لا لفائدة المصلحة العامة فالظل لن يستقيم إذا كان العود أعوجا.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الانخراط الكامل للقضاة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة التي تعيشها تونس لمحاسبة كل من سولت له نفسه أو لا تزال تسول له المساس بالسلم الأهلية أو العبث بمقدرات شعبنا ووطننا العزيز.

كلمات البحث :الإدارة العمومية;تطهير;رئيس الدولة