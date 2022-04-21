رئيس الدولة يدعو إلى توحيد النقابات الأمنية



دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له خلال زيارته مقر الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة مساء أمس الأربعاء، إلى توحيد النقابات الأمنية في اتحاد واحد يضمن حقوق منظوريهم تحت ما مسمّى الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي عوض ما اعتبره تشرذما وتشتت مطالب.

وتعهد سعيد بضمان حقوق أبناء الشعب من القوات المسلحة العسكرية والأمنية لحفظ حقوقهم.

وشدد سعيد على القدرة العالية التي تبرز في كل التدخلات الأمنية وما تدل عليه من عزم وإرادة وسيطرة من الناحية العلمية على كل الوسائل التي تتيح العمل في ظروف أحسن مؤكدا أنه سيعمل على توفير ظروف أحسن للعمل.

وكان رئيس الدولة قد تقدّم بمقترح منذ سنة 2012، لتوحيد العمل النقابي وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي، تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب.

وقال الرئيس إن العمل سيتواصل في نطاق القانون ونطاق بناء قوات مسلحة عسكرية وأمنية تحفظ أمن تونس والتونسيين

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