رئيس الدولة يدعو إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض في الأسعار

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، إلى ضرورة العمل المستمر للتخفيض في الأسعار لأن من يسعى إلى الترفيع فيها أو إلى تغييب بعض المواد له مآرب تتعارض مع المطالب المشروعة للشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة التعويل على الذات وعلى امكانياتنا الوطنية، وذكّر بأن العدالة الاجتماعية هي أساس الاستقرار الذي ينشده الجميع والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروات والقضاء على الفساد المستشري في عدّة مؤسسات.

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