رئيس الدولة يدعو إلى مزيد الضغط على تكلفة الحج

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 1 جوان 2022 بقصر قرطاج، إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية.

وتطرّق اللقاء إلى التحضيرات الجارية استعدادا لانطلاق موسم الحجّ حيث أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة توفير الرعاية اللازمة للحجيج التونسيين وإسداء أفضل الخدمات لفائدتهم في مختلف مراحل الحج، لا سيّما منها الخدمات الطبية والإحاطة الدينية.

كما شدّد سعيد على ضرورة العمل على مزيد الضغط على تكلفة الحج.

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