رئيس الدولة يدعو لتكثيف الحراسة على الحقول للحفاظ على صابة القمح

بعث رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له بمقر وزارة الداخلية مساء الخميس، برسالة طمأنة للتونسيين بأن هناك مؤسسات تعمل وأنها ستبذل قصارى جهدها من أجل التصدي لكل أنواع الجريمة، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة تكثيف الحراسة على الحقول للحفاظ على صابة القمح وحمايتها من الحرائق المفتعلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ودعا الرئيس مسؤولي وزارة الداخلية إلى تحمّل المسؤولية في مواجهة أعداء تونس الذين يُريدون تجويع التونسيين، مطالبا بتسيير دوريات في كل المناطق بالنسبة للصابة.

وقال سعيد للتونسيين: « اطمأنوا هناك دولة وقوى عسكرية وأمنية قادرة على المواجهة وإحباط مخططاتهم.. نحن نتعفّف ولا نواجههم إلا بالردّ لأن الحقيقة معلومة من قبل الجميع » .

وشدد سعيد على أنه لا يسمح لا بالمس من الدولة وبمؤسساتها ولا بالسلم الاجتماعية وبأمنها الغذائي، مؤكدا أنه لا مجال لترك الناس التي تعبث بقوت التونسيين وبسيادتهم.

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