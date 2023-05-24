رئيس الدولة يستقبل نادي مولدية بوسالم إثر تتويجه ببطولة افريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ، صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بقصر قرطاج، نادي مولدية بوسالم إثر تتويجه ببطولة افريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة في أول مشاركة له، وضمانه مقعداً في مونديال الأندية للكرة الطائرة الذي ستحتضنه البرازيل.

وكان فريق مولدية بوسالم للكرة الطائرة قد حقق انجازا تاريخيا بالفوز بلقب بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (رجال) و ذلك بعد فوزه على الزمالك المصري بنتيجة 3-2 تفاصيلها (21-25 و 22-25- و 26-24 و 25-23 و 15-12) في لقاء الدور النهائي للبطولة الذي احتضنته قاعة قليبية.

وهو اللقب الاول لفريق اتحاد بوسالم على الصعيدين المحلي و القاري.

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