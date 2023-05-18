رئيس الدولة يصل إلى جدّة للمشاركة في القمّة العربية

وصل رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الخميس، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية .

وكان في استقبال رئيس الدولة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير الملك السعودي لدى الجمهورية التونسية، عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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