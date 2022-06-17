رئيس الدولة يطمئن على صحة ولي عهد الكويت

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الجمعة 17 جوان 2022، مكالمة هاتفية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، لتهنئته بتماثله إلى الشفاء إثر الوعكة الصحية التي ألمّت به في المدّة الأخيرة.

وكانت هذه المكالمة مناسبة للتطرق إلى سير العلاقات التاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية بدولة الكويت وسبل مزيد تعزيزها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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