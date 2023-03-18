رئيس الدولة يعيّن كمال الفقي وزيرا للداخلية

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

كما أصدر رئيس الجمهورية أمرًا يقضي بتسمية كمال الفقي، وزيرا للداخلية.

يُشار إلى أن الفقي كان يشغل خطة والي تونس قبل تعيينه على رأس وزارة الداخلية، وهو اصيل ولاية صفاقس ومتحصل على الإجازة في القانون الخاص ومتخرج من كلية الحقوق بتونس سنة 1995.

وكان الفقي يشغل خطّة رئيس مكتب مراقبة الأداءات بوزارة المالية برتبة كاهية مدير لإقليم تونس الكبرى.

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