رئيس الدولة يغادر تونس في اتّجاه إيطاليا

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم السبت 22 جويلية 2023، أرض الوطن في اتجاه الجمهورية الايطالية تلبية لدعوة من جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة الايطالية، للمشاركة في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي دعا إلى تنظيمه رئيس الدولة والذي سينعقد يوم الأحد 23 جويلية 2023 بروما.

ولدى حلوله بالمطار الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي.

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