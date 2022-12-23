رئيس الدولة يلتقي رئيس رابطة حقوق الإنسان

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، بسّام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وتوجّه رئيس الدولة بالتهنئة لرئيس الرابطة ولأعضاء الهيئة المديرة الجديدة لهذه المنظمة متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم.

واستحضر رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الظروف التي حفّت بإنشاء الرابطة في أواخر السبعينات من القرن الماضي والنضالات قبل إحداثها والتي تدل على تمسّك التونسيين والتونسيات بحقوق الإنسان.

وأشار رئيس الدولة إلى أنه لم يكن من قبيل الصدفة أن بادر عدد من المناضلين من أجل الحقوق والحريات، حتى وإن كانوا من مشارب مختلفة، بإنشاء الرابطة حيث كانت لهم مواقف سيسجّلها التاريخ بأحرف من ذهب من أجل حماية الحقوق والحريات.

وتطرّق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى الحصار الذي عاشته الرابطة لمدة سنوات طويلة، مذكّرا بأن الإصرار على رفع التحديات كان أقوى من أي حصار.

وأعرب رئيس الدولة عن افتخار تونس بالرابطة وبنضالات مؤسسيها وبالدور الذي تضطلع به اليوم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

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