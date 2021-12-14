رئيس الدولة يلتقي وزيريْ الداخلية والدفاع

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، عماد ممّيش، وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وجاهزية القوات المسلحة العسكرية والأمنية لفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.

وجدّد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الإعراب عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها كل أجهزة الدولة في هذه الفترة، ولشعورها الراسخ بالمسؤولية للحفاظ على وحدة الدولة واستمرارية كافة مرافقها العمومية.

كلمات البحث :الرئيس;وزير الداخلية;وزير الدفاع تونس