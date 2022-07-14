رئيس الدولة يمنح أنس جابر الصنف الأول من الوسام الوطني

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 14 جويلية 2022 بقصر قرطاج، على موكب تكريم البطلة العالمية التونسية أنس جابر حيث تم ّ تقليدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر للبطلة أنس جابر على ما بذلته من جهود للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في الترتيب العالمي حيث كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات.

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