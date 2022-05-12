رئيس الدولة ينفي تقديم رئيسة الحكومة وعدد من الوزراء لإستقالتهم

نفى رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن اليوم الخميس، أن تكون رئيس الحكومة أو أعضاء من فريقها الحكومة قد تقدموا باستقالتهم اليوم، متسائلا: « اذا كان واحد يوصل لهذه الدرجة من الافتراء والكذب فكيف يؤتمن على الدولة ».

وأضاف الرئيس: » كل يوم خطة لإدخال الريبة والشك في العمل الذي نقوم به.. البعض وصل بيه المرض حتى أصبح يتخيل انه امبراطور في تونس » .

وشدد الرئيس أنه ثابت وصامد ولن يتراجع أبدا إلى الوراء ولن يترك الدولة أبدا لقمة سائغة لمن يشحذ السكاكين، مؤكدا أنه لا يمس الحريات ولكن يرفض المساس بالدولة، داعيا النيابة العمومية إلى أن تلعب دورها.

وقال الرئيس: » سيأتي صوت الشعب مدويا مزلزلا مكذبا لهؤلاء » .

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