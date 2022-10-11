رئيس الدولة يُؤكّد تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتناول اللقاء جملة من القضايا المتصلة بالأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة حيث شدد رئيس الدولة على تمسك تونس بثوابت سياستها الخارجية لا سيما منها النأي بالنفس عن الدخول في أي تحالف ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.

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