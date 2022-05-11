رئيس الدولة يُؤكّد وقوفه إلى جانب الفلاحين في مطالبهم المشروعة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 11 ماي 2022 بقصر قرطاج، نور الدين بن عياد، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتناول اللقاء مشاغل الفلاحين وخاصة منها المسائل المتصلة بمادة العلف والصعوبات التي يعيشها قطاع الألبان.

وشدد رئيس الجمهورية على وقوفه إلى جانب الفلاحين في مطالبهم المشروعة، وأكد على ضرورة إيجاد التوازن المطلوب في السوق وذلك بالتصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة.

كما تم التطرق إلى مشاركة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، ولكن لن يمثل الاتحاد فيها الا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع الحيوي الذي أبرزت نتائج الاستشارة الإلكترونية أن الجزء الأكبر من التونسيين والتونسيات يعتبرون أن الحل للاقتصاد الوطني يتمثل في النهوض بالفلاحة.

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