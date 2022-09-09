رئيس الدولة يُدوّن كلمة بسجل العزاء: «الملكة إليزابيت كانت رمزا للثبات والشجاعة»

دوّن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة، كلمة بسجل العزاء بمقر إقامة سفيرة بريطانيا بتونس إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إحدى رموز التاريخ الحديث في العالم كله.

وتقدّم سعيد إلى كل شعب المملكة المتحدة بالتعازي والمواساة في وفاة الملكة، مؤكدا أنها كانت رمزا للثبات والشجاعة حتى في أحلك الظروف التي عاشها العالم.

كما ورد في كلمة الرئيس: « لقد خسر العالم بأسره بوفاة الملكة إليزابيت الثانية صوتا من أصوات العقل الإنساني المنير » .

وأضاف الرئيس: « إني آثرت أن أكون من بين أول المعزين للدلالة على عمق العلاقات التي تربط بين شعبينا، ولن ينسى الشعب التونسي زيارة الملكة الفقيدة لتونس والأثر الكبير لهذه الزيارة التاريخية على الروابط المتميزة بين شعبينا » .

واعتبر سعيد أن الملكة كانت مثالا للوحدة وبعث الطمأنينة في نفوس البريطانيين وبعث الارتياح ورفع المعنويات لشعوب العالم كله لما كانت لندن تحت القصف أثناء الحرب العالمية الثانية.

كلمات البحث :الملكة إليزابيث;رئيس الدولة;عزاء