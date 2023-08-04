رئيس الدولة يُسلّم أوراق اعتماد لسفراء جُدد لتونس بعدد من الدول

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة 4 أوت 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لتونس بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:

- ياسين الواد، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلندن،

- كريمة البرداوي، سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية ببريتوريا،

- رشيد السعيداني، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بداكار،

- قيس الدراجي، سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بسيول.

وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مخاطبا السفراء التونسيين الذين تسلّموا أوراق اعتمادهم بعدد من الدول: « لا تنسوا أبدا أنكم تمثلون دولة ذات سيادة، فتعاملوا الند للند مع أي دولة أو عاصمة أنتم معتمدون فيها واحفظوا مصالح تونس في كامل المجالات ».

وأوصى الرئيس هؤلاء السفراء قائلا « لا تنسوا الدفاع عن القضايا العادلة، فتونس تعمل من أجل نظام عالمي إنساني جديد، وهي تتألم لآلام كل مظلوم في الأرض »، وفق ما جاء في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة على صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعاهم إلى ضرورة أن « يتصدوا لحملات التشويه التي تطال البلاد التونسية، من دوائر الاستعمار، التي لا تقبل أبدا بوجود أي نظام وطني ».

وأكد قيس سعيّد على ضرورة « ألا ينسوا الدفاع عن الحق الفلسطيني، في كل لقاء وفي كل محفل يكونون فيه، فلدولة فلسطين سفراؤها ولكن القضية المركزية للأمة العربية والأمة الإسلامية هي حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين المسلوبة »، معبّرا عن أمله في أن « يحقق الشعب الفلسطيني الانتصار وأن تقوم دولة فلسطين وتكون عاصمتها القدس الشريف ».

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