رئيس الدولة يُعبر عن استياءه من تسرّب أخطاء في الرسم واللغة بأحد الكتب المدرسية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022 بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية.

وتناول اللقاء الاستعداد للعودة المدرسية من جميع جوانبها بالنسبة إلى المدارس وتهيئتها، وبالنسبة إلى الإحاطة بالتلاميذ في المناطق التي تقتضي الإحاطة بهم أكثر بالنظر إلى أوضاعهم الاجتماعية.

كما أعرب رئيس الدولة عن استياءه العميق من تسرّب أخطاء في الرسم واللغة عموما في أحد الكتب المدرسية، موضّحا بأنه من المفترض أن تتناول الاجتماعات المسائل التربوية لا الأخطاء النحوية، وشدّد على ضرورة تحميل المسؤولية لمن أعطى الإذن بالسحب دون أن يكلّف نفسه عناء المراجعة والتمحيص.

وتناول اللقاء، أيضا، جملة من المسائل الأخرى أهمّها وضع مشروع نصّ يتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم حتى يتم النأي بهذا القطاع، وهو من قطاعات السيادة، عن كل محاولات التوظيف السياسي، هذا إلى جانب إعادة مدرسة ترشيح المعلّمين ودار المعلّمين العليا، لأن ثروتنا الحقيقية هي ثروتنا البشرية التي لا تنضب.

كلمات البحث :أخطاء;رئيس الدولة;كتب مدرسية