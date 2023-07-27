رئيس الدولة يُعزي رئيس الإمارات في وفاة حاكم أبو ظبي

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، عصر اليوم الخميس 27 جويلية 2023، مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان قدّم له فيها، بإسمه الخاص وبإسم الشعب التونسي، التعازي على إثر وفاة سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، داعيا الله جلّ وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه والشعب الإماراتي جميل الصبر والسلوان.

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