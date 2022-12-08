رئيس الدولة يُغادر تونس في اتّجاه السعودية

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، أرض الوطن في اتجاه المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى التي ستنعقد بالرياض.

ولدى حلوله بالمطار الرئاسي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.

وكان في توديع رئيس الدولة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و كمال الفقي، والي تونس، و سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس.

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