رئيس الدولة يُقيل والي قابس ويأمر بفتح تحقيق عدلي ضده

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الخميس 30 مارس 2023، إعفاء مصباح كردمين، والي قابس، من مهامه.

وبتعليمات من الرئيس، أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون.

وذكّرت رئيس الجمهورية في بلاغها، بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها.

كلمات البحث :تحقيق;رئيس الدولة;والي قابس