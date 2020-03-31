رئيس الصين: مستعدون لمنح تونس تسهيلات في الدفع إذا رغبت في اقتناء معدات طبية لمقاومة كورونا

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020، رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية « شي جين بينغ » أعرب له فيها عن شكره لموقف رئيس الدولة وتضامنه مع الصين في مقاومتها لهذا الوباء، وذلك منذ الساعات الأولى لتفشي فيروس كورونا في بلاده.

وبيّن « شي جين بينغ » أن الأوضاع حاليا داخل الصين ما فتئت تتحسن في ما يتعلق بالتوقي من هذا الفيروس والحد من انتشاره، وبخصوص استعادة نسق الإنتاج. وأشار إلى أن الصين ستواصل تعزيز إجراءات الوقاية والمراقبة كما فعلت منذ البداية، حتى تكسب هذه المعركة نهائيا في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الرئيس الصيني عن تقدير الصين لتونس وللمجهودات التي تبذلها في هذا الظرف لمكافحة هذا الوباء، مؤكدا استعداد بلاده لأن توفر، في حدود إمكانياتها، الوسائل المادية اللازمة لتونس وكل ما تحتاجه من وسائل وقاية ومن مستلزمات استعجالية لمكافحة تفشي هذا الفيروس.

وأبرز أن الصين مستعدة لتقاسم خبراتها مع تونس في ما يتعلق بمكافحة هذا الوباء، كما أكد أيضا استعداد بلاده لمنح تونس تسهيلات في الدفع إذا ما رغبت في اقتناء معدات طبية لمقاومة فيروس كورونا، وشدد على أن الهدف من كل ذلك هو حماية أمن وصحة الشعبين التونسي والصيني.

وأكد الرئيس الصيني في ختام رسالته الأهمية الكبرى التي يوليها لتطوير العلاقات الثنائية مع تونس، وسعيه إلى العمل مع الرئيس قيس سعيّد من أجل تطوير التعاون الصيني التونسي في كل المجالات.

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