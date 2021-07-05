رئيس اللجنة الطبية بمستشفى شارل نيكول يُوجه نداء استغاثة: نحن في حاجة أكيدة جدا للإعانات

أطلق رئيس اللجنة الطبية بمستشفى شارل نيكول نزار العذاري في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الاثنين، نداء استغاثة جراء الوضعية التي يشهدها المستشفى منذ مدة، مؤكدا أن المستشفيات في حاجة أكيدة جدا للإعانات من المجتمع المدني أو الأحزاب لاقتناء أكل المرضى والمستلزمات من قفازات أو غيرهم والأكسيجين .

وأكد العذاري أن المستشفى شهد اكتظاظا كبيرا جدا خلال نهاية الأسبوع المنقضي، مشددا على أن أعداد المرضى بالوباء سيتضاعف مرتين أو 3 مرات خلال الأسبوعين القادمين .

وأشار العذاري إلى وجود بين 70 و80 مريضا بالكوفيد في الاستعجالي خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدا أن المستشفى بلغ طاقة استيعابه القصوى منذ أيام أو أسابيع.

وأكد المتحدث بأنه سيتم الالتجاء إلى إعداد خزان آخر للأكسيجين سيتكلف ملايين لمزيد استقبال المرضى.

وقال الدكتور إن قسم الاستعجالي يستقبل بمستشفى شال نبكول خلال الـ24 ساعة أكثر من 600 مريض في حالة استعجالية.

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