رئيس اللجنة العلمية للتلقيح يتلقّى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

تلقّى اليوم السبت، الدكتور رياض دغفوس المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية اوّل جرعة من لقاح استرازينيكا المضادّ لفيروس كورونا.

وأكّد دغفوس انّ لقاح استرازينيكا هو لقاح فعّال وامن وهو اللقاح الأكثر انتشارا في العالم حيث يجري استعماله حاليا في 148 بلد.

كما أكّد دغفوس انّ اغلب الدراسات العالمية والمحليّة بيّنت ان لقاح استرازينيكا لا يمثّل ايّ خطر على صحّة الملقّحين، مشيرا الى ان الحالات التي ظهرت فيها اعراض جانبيّة هي حالات عددها ضئيل للغاية وهي تمثّل قرابة حالة على مليون شخص لمن يفوق 60 سنة .

ودعا دغفوس كافة المواطنين الى الاقبال على التلقيح دون أيّ تردّد، مطمئنا كل التونسيّين ان تونس اختارت أن لا تستعمل لقاحا تحوم حوله ايّ شكوك.

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