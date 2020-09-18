رئيس المجلس الأعلى للقضاء: القاضية إشراف شبيل اعترضت على الحركة القضائية

أكد رئيس المجلس الإعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، عدم وجود تشفي أو تصفية حسابات بخصوص نقلة القاضية اشراف شبيل زوجة حرم رئيس الجمهورية لمحكمة الإستئناف في صفاقس.

كما أشار المتحدث إلى أنه فقط لم يتم معاملة القاضية إشراف شبيل معاملة خاصة بإعتبارها حرم رئيس الجمهورية، باعتبار وأن القانون ينص على المساواة بين جميع القضاة.

وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنه تمت نقلة اشراف شبيل سابقا بمناسبة ترقيتها، وكان ذلك لمدة سنة واحدة لمحكمة الاستئناف للكاف، ثم وبموجب الحركة القضائية الاخيرة ترشحت للرتبة الثالثة وتمت ترقيتها للرتبة الثالثة وتمت نقلتها لمحكمة الإستئناف في صفاقس

وقال يوسف بوزاخر إن القاضية اشراف شبيل اعترضت على الحركة وسيتم النظر في هذا الاعتراض.

وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي قد اعتبر أمس الخميس، أن « نقلة نحو 5 قاضيات من بينهنّ القاضية زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل لمصلحة العمل لمسافة 180 كلم للمرة الثانية يعتبر غير معقول وغير قانوني وغير دستوري ويرتقي إلى حد التشفي » .

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